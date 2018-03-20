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Можно и нельзя: как сделать перепланировку в квартире без нарушений?
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Можно и нельзя: как сделать перепланировку в квартире без нарушений? 

РИА Недвижимость 8 часов назад
Хозяева квартиры, которые решаются на самовольную перепланировку квартиры без всяких согласований, рискуют потом заплатить дважды: в лучшем случае просто штраф, в худшем — стоимость нового ремонта по возвращению пространству прежнего облика. Более того, неузаконенная перепланировка сделает невозможной продажу квартиры.
Впрочем, не все виды перепланировок запрещены, какие-то из них можно делать, но только после тщательной подготовки и согласований, а какие-то переделки и вовсе не требуют разрешения. Разобраться в вопросе вам поможет инфографика сайта «РИА Недвижимость».
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