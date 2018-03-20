Московская семья может накопить на квартиру за 10 лет

Московская семья может накопить на квартиру в новостройке почти за 10 лет

Московской семье из двух работающих человек без детей понадобится минимум 9,6 лет, чтобы при минимальных расходах накопить на стандартную «двушку» площадью 58,2 кв. м в новостройке в старых границах столицы, подсчитали эксперты компании «Метриум».

В своих расчетах эксперты компании соотнесли чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки такого объекта. Для подсчета использовались официальные показатели Мосгорстата среднедушевого ежемесячного денежного дохода в Москве , а также прожиточный минимум трудоспособного жителя столицы.

По подсчетам «Метриум», в 2017 г. среднегодовой доход московской семьи составил 905 000 руб (около 56 000 рублей в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (около 18 000 руб. в месяц на члена семьи).

При этом в конце 2017 г. средняя стоимость стандартной двухкомнатной квартиры комфорт-класса (площадь 58,2 кв. в), подходящей для проживания семьи, пределах «старой» Москвы составила 8,77 млн руб м. Разделив стоимость квартиры на годовой доход, эксперты выяснили, что москвичам со средним заработком понадобилось бы 9 лет и 6 месяцев, чтобы накопить на обычную квартиру в новостройке. При этом весь этот срок семье необходимо вести режим строгой экономии и не включать в свои траты расходы на путешествия, развлечения и даже детей.

«Прежде всего, это связано с увеличением на 5% средней стоимости квартиры в новостройках, а также с ростом минимальных расходов домохозяйства на 6%», — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. Любопытно, что по сравнению с концом 2016 г. доступность жилья снизилась. Год назад среднегодовой доход был почти таким же (906 000 руб.), но стоимость средней квартиры — ниже (8,36 млн руб.). Тогда московская семья могла накопить на жилье деньги за 9 лет и 2 месяца.

Тем не менее, по сравнению с докризисным периодом квартира в столичной новостройке стала все же более доступной. Так, в IV квартале 2014 г. семье со средними доходами (840 000 в год) понадобилось бы копить на квартиру в новостройке за 9 млн руб. около 10 лет и 7 месяцев. «Снижение стоимости предложения в период кризиса оказалось более глубоким, чем сокращение реальных доходов потенциальных покупателей. Таким образом, прошедший период экономической нестабильности помог сэкономить на накоплениях целый год и один месяц», — резюмирует Литинецкая.