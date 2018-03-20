Ещё
Сенаторы предложили компромиссный вариант передачи военного имущества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенаторы предложили компромиссный вариант передачи военного имущества 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
В Совете федерации предложили использовать юридическую норму соглашения в качестве удобного инструмента для передачи высвобождаемого военного имущества органам госвласти и местного самоуправления. Соответствующая инициатива была рассмотрена и одобрена на расширенном заседании Комитета палаты по обороне в рамках дней Забайкальского края.
В ходе заседания было отмечено, что до сих пор существуют проблемы с передачей военного имущества муниципалитетам. Случается, что объекты передаются без земельных участков под ними, и это делает невозможным их использование.
В качестве решения проблемы Комитет рекомендовал Минобороны рассмотреть возможность заключения соглашений с правительством Забайкальского края об использовании земельных участков в Чите общей площадью 265 тысяч квадратных метров для строительства социальных объектов и жилых домов.
Кроме того, региональному правительству и департаменту имущественных отношений Минобороны было рекомендовано провести мониторинг выполнения на территории Забайкальского края в период 2011-2018 годов федерального закона № 423-ФЗВ.
Парламентская газета: последние новости
Минсельхоз предложил уточнить наказание за перевозку животных без ветеринарных документов Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации Тимофеева пообещала проконтролировать расходование средств на строительство детсада в Михайловске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза169
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина152
Посол РФ вызван в МИД Чехии133
Пригожин обрушился на Макаревича161
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение