Сенаторы предложили компромиссный вариант передачи военного имущества

Совете федерации предложили использовать юридическую норму соглашения в качестве удобного инструмента для передачи высвобождаемого военного имущества органам госвласти и местного самоуправления. Соответствующая инициатива была рассмотрена и одобрена на расширенном заседании Комитета палаты по обороне в рамках дней Забайкальского края

В ходе заседания было отмечено, что до сих пор существуют проблемы с передачей военного имущества муниципалитетам. Случается, что объекты передаются без земельных участков под ними, и это делает невозможным их использование.

В качестве решения проблемы Комитет рекомендовал Минобороны рассмотреть возможность заключения соглашений с правительством Забайкальского края об использовании земельных участков в Чите общей площадью 265 тысяч квадратных метров для строительства социальных объектов и жилых домов.

Кроме того, региональному правительству и департаменту имущественных отношений Минобороны было рекомендовано провести мониторинг выполнения на территории Забайкальского края в период 2011-2018 годов федерального закона № 423-ФЗВ.