Росавтодор до конца года планирует ввести 275,7 км федеральных трасс после строительства и реконструкции

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до конца 2018 г. планирует ввести в эксплуатацию 275,7 км трасс после строительства и реконструкции. Об этом сообщается в материалах пресс-службы ведомства.

«В 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию 275,7 км федеральных трасс — объектов строительства и реконструкции, что на 19,5% превысит уровень 2017 г.», — говорится в материалах.

Уточняется, что к концу текущего года выполнение программ дорожной деятельности позволит довести долю протяженности автодорог федерального значения, соответствующих нормативных требованиям, до 82,8% от общей протяженности.