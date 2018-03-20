Ещё
Росавтодор до конца года планирует ввести 275,7 км федеральных трасс после строительства и реконструкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавтодор до конца года планирует ввести 275,7 км федеральных трасс после строительства и реконструкции 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до конца 2018 г. планирует ввести в эксплуатацию 275,7 км трасс после строительства и реконструкции. Об этом сообщается в материалах пресс-службы ведомства.
«В 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию 275,7 км федеральных трасс — объектов строительства и реконструкции, что на 19,5% превысит уровень 2017 г.», — говорится в материалах.
Уточняется, что к концу текущего года выполнение программ дорожной деятельности позволит довести долю протяженности автодорог федерального значения, соответствующих нормативных требованиям, до 82,8% от общей протяженности.
Агентство «Москва»: последние новости
В центре Москвы отреставрируют здание усадьбы XIX века, где жил писатель М.Булгаков Около 65 тыс. кв. м жилья в Левобережном районе Москвы используют для реализации программы реновации Площадь строящейся гостиницы на ул. Шереметьевская увеличится до 19,2 тыс. кв. м
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза169
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина152
Посол РФ вызван в МИД Чехии133
Пригожин обрушился на Макаревича161
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение