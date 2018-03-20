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В программу реновации включили новый микрорайон
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В программу реновации включили новый микрорайон 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы утвердила использование под реновацию жилого фонда части застройки двух микрорайонов района Левобережный (САО). Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста, поступившем в редакцию «Дома» 20 марта.
По информации ведомства, в программу реновации жилищного фонда в городе Москве включена площадка по адресу: район Левобережный, микрорайон 2Д, корпуса 21-22 и 23-27. «Под программу реновации будет выделено 65 тысяч квадратных метров недвижимости комплексной жилой застройки», — пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, уточнив, что отделка квартир будет производиться за счет средств Фонда реновации.
Стартовые площадки для реновации были утверждены в конце сентября 2017 года. В список вошли более 200 площадок. Первые переселенцы по программе реновации заселились в новые квартиры в феврале 2018 года.
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