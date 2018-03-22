В Ульяновске расселят жильцов дома из оползневой зоны 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Осужден застройщик, продавший екатеринбуржцам квартиры в незаконно построенных домах

«Вопрос пришлось «продавливать». Госдума РФ поддержала законопроект о прямых договорах в ЖКХ

В бюджет Перми поступило более 25 миллионов рублей «земельных долгов»