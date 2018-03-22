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В Ульяновске расселят жильцов дома из оползневой зоны
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В Ульяновске расселят жильцов дома из оползневой зоны 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В августе 2017 года департамент жилищной политики и регионального надзора министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса региона уже признавал, что дом находится в опасной зоне схода оползней. Однако месяцем позже межведомственная комиссия приняла заключение об отсутствии оснований сноса или реконструкции дома. Прокуратура установила факт неисполнения администрацией областного центра требований законодательства. Ведомство направило в суд административное исковое заявление о признании заключения межведомственной комиссии незаконным. Теперь власти региона должны предоставить гражданам альтернативное жилье.
Фото: misanec.ru
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