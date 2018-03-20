Роставтодор: Объем ввода трасс после строительства и реконструкции в 2017 г. вырос на 8% — до 230,7 км

«Объем ввода в эксплуатацию трасс после строительства и реконструкции в 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. почти на 8% и составил 230,7 км. Более 39 тыс. км (77,96%) федеральных трасс приведены в нормативное состояние», — сказал Р. Старовойт.

Он пояснил, что для этого за год было отремонтировано 8,9 тыс. км дорог, а в их составе порядка 35 тыс. погонных метров искусственных сооружений.