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Роставтодор: Объем ввода трасс после строительства и реконструкции в 2017 г. вырос на 8% — до 230,7 км
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Роставтодор: Объем ввода трасс после строительства и реконструкции в 2017 г. вырос на 8% — до 230,7 км 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.
«Объем ввода в эксплуатацию трасс после строительства и реконструкции в 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. почти на 8% и составил 230,7 км. Более 39 тыс. км (77,96%) федеральных трасс приведены в нормативное состояние», — сказал Р. Старовойт.
Он пояснил, что для этого за год было отремонтировано 8,9 тыс. км дорог, а в их составе порядка 35 тыс. погонных метров искусственных сооружений.
Агентство «Москва»: последние новости
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