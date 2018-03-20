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Земельный участок предоставят для возведения нового корпуса Московского комбината шампанских вин
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Земельный участок предоставят для возведения нового корпуса Московского комбината шампанских вин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Власти столицы согласились с предоставлением земельного участка для строительства нового производственного корпуса на территории Московского комбината шампанских вин, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением АО «Московский комбинат шампанских вин» земельного участка по адресу: ул. Рябиновая, вл. 44. (ЗАО) для нового строительства», — говорится в сообщении. По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, которые приводит в сообщении пресс-служба, земельный участок площадью порядка 0,8 га будет предоставлен инвестору в аренду сроком на шесть лет для проектирования и строительства производственного корпуса с центром коллективного пользования. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить свыше 16 тыс. кв. м.
«Участок выделяется в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, поэтому проведение торгов не требуется», — пояснил К. Тимофеев.
В пресс-службе напомнили, что ранее ГЗК согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для реконструкции существующих объектов и строительства новых корпусов АО «Московский комбинат шампанских вин» для ранее предоставленного земельного участка, расположенного по адресу: ул. Рябиновая, д. 44 (ЗАО). После завершения работ по реконструкции объекта, а также строительства новых корпусов площадь завода будет увеличена почти в 1,4 раза — с 68 тыс. кв. м до порядка 97 тыс. кв. м.
«На данный момент земельный участок свободен от застройки», — добавили в пресс-службе.
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