В Орле УК незаконно отказывают в выдаче справок собственникам жилья

Требование управляющей организации о погашении собственником жилья задолженности за услуги ЖКХ при выдаче справок является неправомерным, сообщает пресс-служба Управления государственной жилищной инспекции Орловской области

В ведомстве рассказали, что собственники жилья в многоквартирных домах часто обращаются с жалобами на управляющие компании, отказывающие в выдаче справок до погашения задолженности за услуги ЖКХ.

В жилинспекции пояснили, что данное требование является не правомерным. В законе нет положения о том, что справки должны выдаваться только при отсутствии задолженности. УК пытаются использовать желание собственника получить справку и указать ему на то, что он должен своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Задолженность по оплате коммунальных услуг не может являться причиной для отказа в выдаче жителям справки.

В подобной ситуации собственникам необходимо написать в управляющую организацию заявление в двух экземплярах. На одном из них УК обязана проставить отметку о получении. Оставить без ответа заявление управляющая организация не имеет права права. В случае отказа в выдаче справки необходимо обращаться в прокуратуру или в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области.