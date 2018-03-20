За уклонение от выплат потребительским террористам застройщику угрожает тюрьма 

Общий размер суперкомпенсаций дольщикам объектов петербургской компании Normann, включая неустойки и штрафы, достиг 9 млн руб., а всего в службе судебных приставов в отношении компании находятся дела на сумму 130 млн руб. Фото: www.pharmvestnik.ru Выборгское РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Санкт-Петербургу провело проверку деятельности генерального директора ООО «Норманн» Бориса Бросалина (на фото). Застройщик проходит по нескольким уголовным делам, возбужденным за неисполнение решения суда и злостное уклонение от выплаты неустоек и штрафов дольщикам. Фото: www.kommersant.ru «Руководитель, будучи уведомленным об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, достоверно зная об арестованных расчетных счетах ООО „Норманн“, из корыстных побуждений сменил реквизиты для перечисления денежных средств по дебиторской задолженности, и таким образом избежал перечисления задолженности в рамках исполнительных производств, — сообщили в ведомстве. — Дознавателями Выборгского РОСП было возбуждено 7 уголовных дел в отношении генерального директора ООО „Норманн“, из них 5 — по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда) и 2 — по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Фото: www.kafanews.com По информации ФССП, уголовные дела против застройщика были возбуждены в рамках семи исполнительных производств на общую сумму более 9 млн руб. А всего в отношении строительной организации на исполнении в МО ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу находятся дела на сумму порядка 130 млн руб. Взыскателями в основном являются физические лица. По заключению Выборгского районного суда компания нарушила сроки передачи жилья покупателям квартир в нескольких жилых комплексах. Как сообщают СМИ, перед возбуждением уголовных дел в офис девелопера на Васильевский остров с обысками приходили правоохранители, изъявшие часть ДДУ и бумаги, подтверждающие нецелевое использование средств. О проблемах „Норманна“ стало известно осенью 2016 года. Тогда застройщик публично расписался в невозможности сдержать ранее данные обещания и соблюсти сроки строительства своих объектов в Петербурге и Ленобласти. Компания опубликовала изменения в проектные декларации, согласно которым сроки ввода объектов переносились на 1,5—2 года. В Петербурге компания никак не может достроить ЖК „На Заречной“, ЖК „Три апельсина“, „Ижора парк“. На территории Ленобласти у девелопера есть такие долгострои, как ЖК „Десяткино“, „Десяткино 2.0“ и „Морошкино“. Сообщалось, что для сдачи этих объектов девелопер обещал продать земли в Петербурге. В январе портал ЕРЗ рассказывал о митинге у Финляндского вокзала Северной столицы, который организовали дольщики недостроенных жилых комплексов СК Normann, находящихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: „Три Апельсина“, „Яркий“, „Морошкино“, „На Заречной“, „Десяткино“, „Десяткино 2.0“ и „Ижора парк“. Отмечалось, что все эти объекты до сих пор не достроены, а многие их дольщики не только выплачивают ипотеку, но и вынуждены тратить деньги на аренду квартир. Фото Михаила Киреева, Baltphoto В дорожной карте Ленинградской области, опубликованной на сайте Минстроя, объекты компании Normann отсутствуют. А в аналогичном документе г. Санкт-Петербурга фигурирует лишь ЖК „Ижора парк“ — многоквартирный жилой со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой, расположенный в поселке Металлострой, по ул. Садовой. Согласно плану-графику завершить строительство объекта за счет собственных и привлеченных средств планировалось в IV квартале 2017 года, но этот срок был перенесен, как кстати и по большинству других проблемных объектов компании. Ориентировочная сумма, необходимая на завершение строительства данного ЖК, составляет около 148 млн руб. Как пояснил дольщикам директор по связям с общественностью компании Normann Олег Ведутов, причина, по которой не сданы объекты, прозаична: не хватает денег. „Когда денег много, можно строить очень быстро. А когда денег недостаточно, нужно искать различные возможности, пропускать подрядчиков, — сказал он, добавив: — Это, к сожалению, не ускоряет темпы строительства“. Фото: www.псбр.рф.ру Не ускорят эти темпы и суперкомпенсации дольщикам проблемных ЖК и потребительским террористам, которым участники долевого строительства уступают право требования по ДДУ. Все это только усугубляют положение компании, пока входящей в пятерку крупнейших застройщиков Ленинградской области (см. справку). Между тем дольщики продолжают выигрывать дела по искам против Normann. Например, в декабре 2017 года УФССП по Северной столице сообщило, что приставы помогли одному петербуржцу получить с девелопера 6 млн руб. Денежные средства в полном объеме были списаны с банковского счета организации-должника. Кроме того, СМИ рассказали, что Normann выплатил одной петербуржской дольщице неустойку за задержку квартиры в размере 665 тыс. руб. Как и в случае с новосибирским застройщиком АО „Совинтех“, о проблемах которого в связи с чрезмерными претензиями дольщиков в феврале рассказал портал ЕРЗ, каждый новый многомиллионный иск, поданный против CR Normann, — это шаг, приближающий ее к банкротству. А тем временем арбитражные суды продолжают выносить решения в пользу потребительских террористов. На днях портал ЕРЗ рассказал, как в Москве за просрочку передачи квартиры на 2,5 месяца застройщику ООО „Стройкомплекс „Говорово“ присуждена неустойка в 5,2 млн руб. — это 100% стоимости квартиры. СПРАВКА ЕРЗ: Normann Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 372 550 кв. м Место в ТОП по РФ — 32-е Место в ТОП по Ленинградской области — 5-е Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 25-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2017 г. — 34 045 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 г. — 236-е