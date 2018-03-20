Единый реестр застройщиков: последние новости

За уклонение от выплат потребительским террористам застройщику угрожает тюрьма

ЛСР и ФСК Лидер подтвердили сделку по ЖБИ-6

Опубликован ТОП застройщиков по вводу жилья по итогам января-февраля 2018 года