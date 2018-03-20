По словам главы Минстроя Михаила Меня, ведомство поставило задачу разработать такие стандарты жилья, которые недобросовестные застройщики не смогут ухудшить. Фото: www.mebel-go.ru Министерство строительства России разрабатывает новые критерии для жилья стандартного класса, рассказал в интервью «Аргументам и фактам» глава ведомства Михаил Мень. Он отметил, что разница между терминами «эконом-класс» и «стандартное жилье» большая. «Некоторые застройщики за термином „эконом-класс“ прячут некачественное жилье, — посетовал чиновник. — Поэтому сегодня мы работаем над стандартами, которые нельзя будет ухудшить», — резюмировал он. Как объяснил глава строительного ведомства, потолки в квартирах по новым стандартам должны быть не ниже 2,8 м, кухни и комнаты будут квадратными, а не «прямоугольными пеналами». Входы в подъезд нужно будет делать «вровень с землей» — чтобы в дом без проблем могли войти люди с ограниченными возможностями и родители с колясками. Фото: www.minstroyrf.ru По словам Михаила Меня, в ходе международного конкурса международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, объявленного среди архитекторов, было отобрано 20 номинантов, перед которыми стоит задача создать современное жилье. «Они уже подготовили свои решения для малоэтажек, домов средней этажности и высоток, — сообщил министр. — Задача — создать современное стандартное жилье, чтобы каждый квадратный метр в нем был востребован, чтобы не было неудобных проходных комнат или бестолковых коридоров», — отметил он. Фото: www.minstroyrf.ru Как ранее информировал портал ЕРЗ, авторы работ-победителей получит вознаграждение в размере 1 млн руб. каждый и возможность доработать проекты в соответствии с рекомендациями жюри, в решениях которого участвовали первый вице-премьер Игорь Шувалов, Михаил Мень и глава ДОМ. РФ Александр Плутник. Лучшие работы планируется выкупить и загрузить их в единый реестр экономически эффективных проектов повторного применения. По итогам конкурса Минстрой привлечет застройщиков, готовых возвести дома по готовым проектам-победителям. «Когда поймем, что это и есть золотой стандарт, начнем проводить большую работу по изменению нормативов», — рассказал Мень. Напомним, что, сообщал ЕРЗ, минувшей осенью Госдума приняла, совет Федерации одобрил, а в январе Президент России Владимир Путин подписал закон №185240-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», отменяющий понятие «жилье эконом-класса». По словам замминистра строительства Никиты Стасишина, требования к жилью экономического класса, установленные приказом Минстроя №800 от 14.11.2016, касаются энергоэффективности, максимальной величины потолка и других показателей. «Стандартное жилье будет под собой подразумевать весь набор, начиная от качества самой квартиры, качества отделки и среды вокруг такого жилья», — пояснил Стасишин.