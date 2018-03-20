Ещё
Судебные издержки при оспаривании кадастровой стоимости будет нести ответчик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судебные издержки при оспаривании кадастровой стоимости будет нести ответчик 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
При рассмотрении дел об оспаривании кадастровой стоимости судебные расходы будут взыскивать с ответчика. Соответствующий законопроект Правительства с поправками в Кодекс административного судопроизводства будет вынесен на обсуждение по рекомендации к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 20 марта.
Документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Конституционный суд в Постановлении №20-П от 11.07.2017 указал, что возложение на самих налогоплательщиков бремени несения судебных расходов, связанных с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно, не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение соответствующего судебного решения с точки зрения соотношения бремени судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с возможным изменением налоговой базы по соответствующему налогу на недвижимое имущество.
В связи с этим законопроект предусматривает изменения в главу 25 КАС, которые устанавливают особенности правил распределения судебных расходов при удовлетворении требований об оспаривании результатов ранее определённой в порядке массовой оценки кадастровой стоимости объекта недвижимости. В частности, предполагается, что судебные расходы по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в случаях удовлетворения требований истца будут взыскиваться с административного ответчика.
Кроме того, поправки одновременно уточняют, что обязанность доказывания достоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, лежит на административном ответчике, а обязанность доказывания величины рыночной стоимости объекта недвижимости на дату по состоянию, на которую установлена его кадастровая стоимость, лежит на административном истце.
Парламентская газета: последние новости
Власти Севастополя намерены через суд вернуть городу участок на мысе Хрустальном Тимофеева пообещала проконтролировать расходование средств на строительство детсада в Михайловске Ресин рассказал, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия 5 миллионам семей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов29
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко17
«Перестаньте нас оскорблять»178
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение