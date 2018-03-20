Судебные издержки при оспаривании кадастровой стоимости будет нести ответчик

При рассмотрении дел об оспаривании кадастровой стоимости судебные расходы будут взыскивать с ответчика. Соответствующий законопроект Правительства с поправками в Кодекс административного судопроизводства будет вынесен на обсуждение по рекомендации к принятию в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 20 марта.

Документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ . Конституционный суд в Постановлении №20-П от 11.07.2017 указал, что возложение на самих налогоплательщиков бремени несения судебных расходов, связанных с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно, не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение соответствующего судебного решения с точки зрения соотношения бремени судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с возможным изменением налоговой базы по соответствующему налогу на недвижимое имущество.

В связи с этим законопроект предусматривает изменения в главу 25 КАС, которые устанавливают особенности правил распределения судебных расходов при удовлетворении требований об оспаривании результатов ранее определённой в порядке массовой оценки кадастровой стоимости объекта недвижимости. В частности, предполагается, что судебные расходы по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в случаях удовлетворения требований истца будут взыскиваться с административного ответчика.

Кроме того, поправки одновременно уточняют, что обязанность доказывания достоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, лежит на административном ответчике, а обязанность доказывания величины рыночной стоимости объекта недвижимости на дату по состоянию, на которую установлена его кадастровая стоимость, лежит на административном истце.