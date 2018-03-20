Хосписов станет больше 

На заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, развитию общественных и религиозных организаций 20 марта депутатам предстоит обсудить поправки в Земельный кодекс, которые позволят предоставлять землю под строительство хосписов на праве безвозмездного пользования в течении 49 лет.
Как отмечают авторы законопроекта, сейчас земля под строительство хосписов предоставляется, как и под любое другое строительство, на основе высоких арендных ставок.
«Такое положение существенно затрудняет появление новых хосписов. Между тем потребность в них большая. Сейчас в России действует около 100 хосписов. А нужно ещё не менее четырёхсот», — говорится в пояснительной записке к документу.