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Хосписов станет больше
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Хосписов станет больше 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
На заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, развитию общественных и религиозных организаций 20 марта депутатам предстоит обсудить поправки в Земельный кодекс, которые позволят предоставлять землю под строительство хосписов на праве безвозмездного пользования в течении 49 лет.
Как отмечают авторы законопроекта, сейчас земля под строительство хосписов предоставляется, как и под любое другое строительство, на основе высоких арендных ставок.
«Такое положение существенно затрудняет появление новых хосписов. Между тем потребность в них большая. Сейчас в России действует около 100 хосписов. А нужно ещё не менее четырёхсот», — говорится в пояснительной записке к документу.
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