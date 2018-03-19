Строительство пяти корпусов ЖК «Булатниково» возобновили в Ленинском районе

В Ленинском районе Подмосковья снова приступили к строительству пяти корпусов жилого комплекса «Булатниково», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения об изменении сроков окончания работ по строительству пяти корпусов в составе жилого комплекса «Булатниково», расположенного вблизи деревни Жабкино сельского поселения Булатниковское Ленинского района», — сказал руководитель надзорного ведомства Руслан Тагиев

В настоящее время уже начались общестроительные работы, устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций. Откорректирована программа проверок. Ближайшая плановая проверка на объекте пройдет с 28 марта.

Согласно проекту, корпуса №1,2,3 — четырехэтажные односекционные дома общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров каждый. В новостройках размещены 156 квартир.

«Корпуса №14,15 — четырехэтажные двухсекционные дома, общей площадью 11,1 тысячи квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 160 квартир. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию — в четвертом квартале 2018 года», — добавляется в материале.