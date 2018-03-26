Нижегородская область получит 645,5 млн рублей на строительство метро

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — отмечается в перечне решений, размещённых в понедельник на сайте кабмина.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что после обращения к федеральному Центру было принято решение о выделении средств на окончание строительства станции метро «Стрелка».

Станция «Стрелка», строительство которой стартовало в 2015 году, будет располагаться в шаговой доступности от городского стадиона и обеспечит быструю и комфортную доставку болельщиков как с вокзала, так и из других районов города.

В рамках программы софинансирования подготовки к ЧМ-2018 Правительство России выделило Нижегородской области 6,2 миллиарда рублей на процессы, связанные со строительством метро.