Ввод жилья в России возрос на 24,6%

В феврале 2018 года построено 67,9 тысячи новых квартир, в январе-феврале 2018 года — 138,5 тысячи новых квартир.

"В феврале 2018 года построено 67,9 тысячи новых квартир, в январе-феврале 2018 года — 138,5 тысячи новых квартир", — сообщается в материалах Росстата. На российском рынке недвижимости наблюдается оживление. Дело в том, что ввод жилья в России в январе-феврале нынешнего года вырос на 24,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Теперь он составляет 10,2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.

Интересно, что при этом объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в январе-феврале не изменился к аналогичному периоду прошлого года и составил 705,1 миллиарда рублей.

В общем, отечественный рынок жилья потихоньку выходит из кризиса. Более того, многие эксперты прогнозируют его дальнейшее планомерное развитие.