Кубань получит более 300 миллионов рублей на паллиативную помощь и лекарства 

В настоящее время премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о выделении межбюджетных трансфертов регионам. Краснодарский край, по документу, в этом году получит 137 млн рублей на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания. Кроме этого, более 172 миллионов региону перечислят на развитие паллиативной медицины, сообщает пресс-служба края.
Также, в 2018 году правительство России выделит Кубани 358,7 млн рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями. На развитие медпомощи в сельской местности и на развитие сельской медицины выделено 18 млн и 41 млн рублей соответственно.
«ФедералПресс» напоминает, что более 650 миллионов рублей направят на создание ясельных групп в Краснодарском крае.