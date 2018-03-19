В России втрое выросло производство фасадной плитки

МОСКВА , 19 мар — РИА Недвижимость. В России производство фасадной керамической плитки выросло за два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза — до 1,4 миллиона квадратных метров, говорится в материалах Росстата

Производство керамической плитки для внутренней облицовки стен, по данным ведомства, выросло в январе-феврале на 13,1% — до 12,1 миллиона квадратных метров.

Производство же напольной плитки сократилось за два месяца 2018 года на 3,5% — до 15 миллионов квадратных метров, следует из материалов Росстата.