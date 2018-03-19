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В России втрое выросло производство фасадной плитки
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В России втрое выросло производство фасадной плитки 

РИА Недвижимость 10 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 19 мар — РИА Недвижимость. В России производство фасадной керамической плитки выросло за два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза — до 1,4 миллиона квадратных метров, говорится в материалах Росстата.
Производство керамической плитки для внутренней облицовки стен, по данным ведомства, выросло в январе-феврале на 13,1% — до 12,1 миллиона квадратных метров.
Производство же напольной плитки сократилось за два месяца 2018 года на 3,5% — до 15 миллионов квадратных метров, следует из материалов Росстата.
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