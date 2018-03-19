Жилой район Дубай Марина больше не самый популярный для аренды квартир в эмирате 

По данным портала Bayut.com, рынок недвижимости Дубая в феврале 2018-го демонстрировал стабильность, а самые значительные колебания цен были вызваны наплывом предложений строящегося жилья в определенных районах, пишет Arabian Business. Средняя годовая стоимость аренды двухкомнатной квартиры в районе Dubai Silicon Oasis в феврале 2018-го составила $14 980, трехкомнатной — $21 790. Студия же обойдется съемщику в $10 350 в год. В то же время самым популярным для тех, кто хотел бы арендовать виллу, стал район Jumeirah. А Dubai Marina сохранил лидерство по популярности у потенциальных покупателей апартаментов, несмотря на высокие цены. Тем же, кто присматривается к приобретению виллы, больше всего по душе район Arabian Ranches.
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