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Жилой район Дубай Марина больше не самый популярный для аренды квартир в эмирате
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Жилой район Дубай Марина больше не самый популярный для аренды квартир в эмирате 

Prian.ru 11 часов назад
По данным портала Bayut.com, рынок недвижимости Дубая в феврале 2018-го демонстрировал стабильность, а самые значительные колебания цен были вызваны наплывом предложений строящегося жилья в определенных районах, пишет Arabian Business. Средняя годовая стоимость аренды двухкомнатной квартиры в районе Dubai Silicon Oasis в феврале 2018-го составила $14 980, трехкомнатной — $21 790. Студия же обойдется съемщику в $10 350 в год. В то же время самым популярным для тех, кто хотел бы арендовать виллу, стал район Jumeirah. А Dubai Marina сохранил лидерство по популярности у потенциальных покупателей апартаментов, несмотря на высокие цены. Тем же, кто присматривается к приобретению виллы, больше всего по душе район Arabian Ranches.
В нашей базе — почти 600 предложений по продаже недвижимости в Дубае.
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