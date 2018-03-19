Волгоградец-колясочник не может получить удобное жилье из-за властей

45-летнему инвалиду-колясочнику отказали в улучшении жилищных условий в Волгограде из-за некомпетентности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Уполномоченного по правам человека, чиновники, обследовавшие комнату мужчины в июне 2017 года, составили акт, который, как оказалось, не соответствует требованиям закона. В нем, в частности, отсутствовали обоснования о необходимости приспособления жилого помещения инвалида к доступным для него условиям. Отметим, что инвалид проживает с сыном-подростком в комнате площадью 10,9 квадратных метра в бывшем общежитии, где кроме них обитают еще четыре семьи. Умывальник и туалет у всех них общий.

Спустя полгода после первой инспекции комиссия вновь провела обследование жилья колясочника, однако снова выдала юридически несостоятельный документ. Волгоградец вынужден был обратиться к омбудсмену. Последний в свою очередь связался с главой администрации города. Он предложил ему провести проверку работы районных органов власти, из-за непрофессиональных действий которых происходит затягивание решения жилищной проблемы инвалида.