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Жилой 17-этажный дом в Химках получил заключение о соответствии
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Жилой 17-этажный дом в Химках получил заключение о соответствии 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИАМО
Завершено строительство жилого дома в Химках, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор).
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано жилому дому 12.1, расположенному между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой в Химках. Площадь здания — 17,6 тыс. кв. м. По проекту в 17-этажном доме расположены 235 квартир. Из них однокомнатных — 96, двухкомнатных — 125, квартир свободной планировки — 14. Площадь квартир составляет 5 тыс. 633 кв. м», — приводятся в сообщении слова начальника ведомства Руслана Тагиева.
Уточняется, что на придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Финансирование — средства инвестора. Застройщиком объекта является ЗАО «Аксон».
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