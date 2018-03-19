Жилой 17-этажный дом в Химках получил заключение о соответствии

Завершено строительство жилого дома в Химках , сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор).

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано жилому дому 12.1, расположенному между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой в Химках. Площадь здания — 17,6 тыс. кв. м. По проекту в 17-этажном доме расположены 235 квартир. Из них однокомнатных — 96, двухкомнатных — 125, квартир свободной планировки — 14. Площадь квартир составляет 5 тыс. 633 кв. м», — приводятся в сообщении слова начальника ведомства Руслана Тагиева

Уточняется, что на придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Финансирование — средства инвестора. Застройщиком объекта является ЗАО «Аксон».