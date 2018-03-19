Ещё
Территорию ДОК «Красный Октябрь» застроят высотками: рассказываем, что известно про новый микрорайон Тюмени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Территорию ДОК «Красный Октябрь» застроят высотками: рассказываем, что известно про новый микрорайон Тюмени 

72.ru 11 часов назад
Фото: 72.ru
В августе этого года в нашем городе начнётся масштабная застройка бывшей промышленной площадки — территории комбината «Красный Октябрь», где со временем вырастет новый микрорайон. Застройщик планирует на площади в 27 гектаров возвести 13 высоток для 7200 новосёлов.
— По договору купли-продажи мы приобрели у ДОК «Красный Октябрь» участок площадью около двух гектаров — для строительства двух первых домов. Эта земля уже переведена в соответствующую категорию для жилищного строительства, есть генплан участка. Сейчас здесь находятся складские помещения. В ближайшее время начнётся демонтаж строений и объектов инфраструктуры для подготовки строительной площадки, — рассказал 72.ru пресс-секретарь ПАО «ГК Пик» Максим Фадейков.
Кроме возведения новостроек, застройщик приведёт в порядок и прилегающую территорию, обустроив четыре автомобильных выезда: два — на Октябрьскую, один — на Полевую и ещё один — на эту же улицу через гаражный кооператив. Проблем с парковками для жильцов нового микрорайона тоже в будущем возникнуть не должно. Проект предусматривает создание 3693 постоянных машиномест и 923 — временнных.
Скоро промзона превратится в уютный жилой квартал с уютными дворами и тротуарами
Параллельно, только другим застройщиком, прорабатывается вопрос о строительстве жилого микрорайона в районе ГИБДД на Московском тракте. Этой зимой пустырь площадью 8,4 гектаров приобрела компания из Казани. Стоимость покупки составила 177 миллионов рублей.
72.ru: последние новости
Тюменская область проголосовала за продление срока действующему президенту Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением На трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка: пострадали две девушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов31
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко17
«Перестаньте нас оскорблять»178
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение