Территорию ДОК «Красный Октябрь» застроят высотками: рассказываем, что известно про новый микрорайон Тюмени

В августе этого года в нашем городе начнётся масштабная застройка бывшей промышленной площадки — территории комбината «Красный Октябрь» , где со временем вырастет новый микрорайон. Застройщик планирует на площади в 27 гектаров возвести 13 высоток для 7200 новосёлов.

— По договору купли-продажи мы приобрели у ДОК «Красный Октябрь» участок площадью около двух гектаров — для строительства двух первых домов. Эта земля уже переведена в соответствующую категорию для жилищного строительства, есть генплан участка. Сейчас здесь находятся складские помещения. В ближайшее время начнётся демонтаж строений и объектов инфраструктуры для подготовки строительной площадки, — рассказал 72.ru пресс-секретарь ПАО «ГК Пик» Максим Фадейков.

Кроме возведения новостроек, застройщик приведёт в порядок и прилегающую территорию, обустроив четыре автомобильных выезда: два — на Октябрьскую, один — на Полевую и ещё один — на эту же улицу через гаражный кооператив. Проблем с парковками для жильцов нового микрорайона тоже в будущем возникнуть не должно. Проект предусматривает создание 3693 постоянных машиномест и 923 — временнных.

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