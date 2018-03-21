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Застройщики из Подмосковья смогут подавать отчетность в электронном виде
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Застройщики из Подмосковья смогут подавать отчетность в электронном виде 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что теперь застройщики, которые реализуют свои проекты в Московской области, могут подать ежеквартальную отчетность в электронном виде. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Еще один онлайн-сервис для застройщиков заработал в Подмосковье", — говорится в официальном сообщении Главгосстройнадзора Московской области.
Надо уточнить, что новый электронный сервис доступен для застройщиков на региональном портале госуслуг (РПГУ). Если ранее заявитель направлял ежеквартальную отчетность застройщика по почте с сопроводительным письмом или привозил в уполномоченный орган на бумажном носителе, то теперь подать документы можно онлайн.
Сделано это для того, чтобы облегчить жизнь застройщикам в плане отчетности, которую они обязаны предоставлять.
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