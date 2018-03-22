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На расселение воронежцев из аварийного жилья направят 500 млн рублей
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На расселение воронежцев из аварийного жилья направят 500 млн рублей 

Вести Воронеж 50 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Для решения этого вопроса потратят собственные средства региона.
На расселение воронежцев из аварийного жилья направят без малого полмиллиарда рублей. Причём для решения этого вопроса потратят собственные средства региона, не дожидаясь возобновления федеральной программы, которая завершилась 1 сентября 2017 года. Депутаты Воронежской областной думы согласовали выделение почти 300 млн рублей. Софинансирование из местных бюджетов составит ещё 160 млн рублей. Деньги направят на новые квадратные метры для тех, кто сейчас ютится в абсолютно непригодных домах, угрожающих жизни и здоровью, отмечают парламентарии. Подсчитано — выделенные средства позволят расселить почти 1400 человек. Без внимания не оставят и тех, чьи жилищные условия сможет существенно улучшить качественный капитальный ремонт. — Депутаты Воронежской областной думы согласовали модернизацию программы капитального ремонта многоквартирных домов. Перечень работ в рамках программы дополнен такими видами, как обследование грунта основания фундамента многоэтажек и энергоанализ зданий. Это позволит определить дефекты конструкций, проверить корректность показаний приборов учёта, выявить причины потерь тепловой и электроэнергии, — сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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