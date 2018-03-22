На расселение воронежцев из аварийного жилья направят 500 млн рублей

Для решения этого вопроса потратят собственные средства региона.

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