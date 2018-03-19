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Омичи должны за капремонт 350 млн рублей
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Омичи должны за капремонт 350 млн рублей 

АиФ-Омск 12 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Региональный фонд капитального ремонта направил в суды 54,4 тыс. заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с должников около 350 млн рублей. Из этого количества 14,6 тыс. заявлений направлено в суд за два месяца 2018 года, — сообщает «Новый Омск».
Долги взыскиваются прежде всего с тех, кто никогда не оплачивал взносы на капремонт, рассказали в фонде. Причём присутствия сторон при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа не требуется, поэтому уведомление может стать для омичей неприятной неожиданностью.
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