Омичи должны за капремонт 350 млн рублей

Региональный фонд капитального ремонта направил в суды 54,4 тыс. заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с должников около 350 млн рублей. Из этого количества 14,6 тыс. заявлений направлено в суд за два месяца 2018 года, — сообщает «Новый Омск».

Долги взыскиваются прежде всего с тех, кто никогда не оплачивал взносы на капремонт, рассказали в фонде. Причём присутствия сторон при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа не требуется, поэтому уведомление может стать для омичей неприятной неожиданностью.