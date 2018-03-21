Мосгосстройнадзор выявил нарушения в ходе строительства двух жилых домов в Зеленограде

Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве двух жилых домов в Зеленограде. По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. По итогам проверки жилых корпусов в Крюково выявлены нарушения, на основании которых на генерального подрядчика ООО «ДЗС Групп» оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций. Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

«Утвержденным проектом предусмотрено строительство двух корпусов (12 и 18 этажей) общей площадью 41,4 тыс. кв. м. В них будет 490 квартир. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения площадью 2,6 тыс. кв. м. Работы планируется завершить в ноябре 2019 г.», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что на объектах ведутся монолитные работы по сооружению фундаментной плиты, плит перекрытий и надземных частей зданий.

«В ходе проверки с привлечением выездных исследовательских лабораторий Центра экспертиз (ЦЭИИС) специалисты выполнили 16 инструментальных исследований, среди которых обследование несущих и ограждающих конструкций, выполненных в зимний период, геодезические работы, а также испытания строительных материалов», — заключили в пресс-службе.