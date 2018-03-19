«Алроса»: продажа газовых активов сократит и так невысокий долг, — Аналитики Райффайзенбанка

Выручка в 4 кв. повысилась на 3% кв. /кв. до 60,9 млрд руб., несмотря на падение цен реализации алмазов ювелирного качества на 18% кв. /кв. до 139 долл. /карат из-за изменения ассортимента, благодаря увеличению объемов продаж — на 27% до 6,2 млн карат. Показатель EBITDA сократился на 1% кв. /кв. до 26,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — на 1,9 п.п. до 44,2%.

Продажи в 4 кв. (9 млн карат алмазного сырья) были немного ниже объемов добычи (10,1 млн карат), что транслировалось в продолжение роста запасов (до 18,2 млн карат с 16,5-17 млн карат). Сокращение инвестиций в оборотный капитал с 5,5 млрд руб. до 3,2 млрд руб. привело к увеличению операционного денежного потока на 9% кв. /кв. до 20,2 млрд руб. При этом капвложения составили 8,5 млрд руб., а за 2017 г. — 26,9 млрд руб. при годовом плане 32 млрд руб. (сокращение за счет программы оптимизации затрат). В 2018 г. план по капвложениям — 31-32 млрд руб. В 4 кв. компания погашала долг (-18% до 93,4 млрд руб.), частично из накопленных денежных средств, которые сократились более чем втрое до 7,4 млрд руб. Долговая нагрузка за 4 кв. не изменилась — 0,7х Чистый долг/EBITDA.

После отчетной даты АЛРОСА , наконец, продала свои непрофильные газовые активы (попытки продажи с 2012 г.) НОВАТЭКу за 30,3 млрд руб., около трети этих средств, по данным менеджмента, компания планирует потратить на выкуп 10% в АЛРОСА-Нюрба, остальное — на досрочное погашение долга — на 15 марта, как раскрывает компания, погашен весь долг 2019 г., и до 2020 г. у АЛРОСА практически нет долга к погашению.

Продажи января и февраля этого года в долл. на 63% выше г. /г. в основном, по данным компании, за счет роста объемов реализации. Однако отметим и эффект низкой базы, т.к. в 1 кв. 2017 г. преобладали продажи мелких камней индийским клиентам из-за денежной реформы. В 2018 г. компания прогнозирует продажи ближе к 40 млн карат (41 млн карат в 2017 г.), при этом ожидает, что средняя цена реализации будет выше, а по рынку в целом — в среднем повышения цен на алмазы не прогнозирует. ALRSRU 20 с начала года повысился в доходности на 53 б.п., так же как и Russia 23 (+54 б.п.) вслед за ростом доходностей UST, пока российские корпоративные бонды не выглядят привлекательными для покупки.