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Квартира за миллион: где в Москве жить хорошо
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Квартира за миллион: где в Москве жить хорошо 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Аналитики рынка недвижимости вычислили индекс «Площадь миллиона долларов» для Москвы. Как сообщили «ВМ» в международной консалтинговой компании Knight Frank, в двадцатке городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью столица за минувший год опустилась на две строчки, заняв 15 место.
Города в перечне распределялись по количеству квадратных метров, которые можно приобрести на $1 млн Кроме того, учитывалось и изменение курса доллара на валютных рынках разных стран.
По данным исследования, в Москве на миллион долларов можно купить 81 квадратный метр жилплощади — это чуть меньше, чем в Мельбурне (90 кв.м), Мумбаи (92 кв. м), Стамбуле (98 кв.м), Дубае (138 кв.м) и Кейптауне (157 кв.м).
Городом с самой дорогой «элиткой» по-прежнему остается Монако с его жалкими 16 «квадратами», на втором месте — Гонконг (22 кв.м), «бронза» — у Нью-Йорка (25 кв.м). Как отмечают аналитики компании, за счет активного роста предложения (девелоперы спешат выйти с новыми проектами на рынок до 1 июля, когда вступают в силу новые, более жесткие, требования к застройщикам) и не очень бурного спроса, жилплощадь, которую можно купить за миллион «зелени», за год приросла сразу 4 квадратными метрами — на размер кухни в некоторых советских панельках. Самой щедрой на элитные метражи в Москве по-прежнему является Сретенка. За указанный миллион здесь можно прикупить аж 134 квадратных метра (+6 «квадратов» за год). Звание самого дорогого района удерживают Патриаршие Пруды, где миллион покроет лишь 34 кв.м (-6 «квадратов» за год). Замоскворечье за год подорожало с рекордной скоростью, поднявшись в рейтинге районов с 11 на 10 место. Если год назад за миллион тут можно было купить 116 элитных метров, то сейчас — всего лишь 98. — Смещение Москвы на два пункта в приведенном мировом рейтинге говорит о тренде, который сложился на рынке элитного московского жилья, — прокомментировала исследование коллег специалист аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Юлия Рышкина. — Цены снижаются, потому что спрос активностью не блещет. На вторичном элитном рынке многих не устраивает качество предложения, к которому этот сегмент очень чувствителен. В «элитке» очень часто появляются всякие новшества, поэтому жилые комплексы, даже недавно возведенные, быстро устаревают и для покупателя с большими деньгами уже могут быть не интересны.
Новостройки более востребованы, считает эксперт, но предложение тут тоже превышает спрос:
— В прошлом году объем предложения вырос больше чем вдвое, при этом спрос если и увеличился, то совсем незначительно — дай бог, если процентов на 5-10. Примерно в половине случаев ситуация очень неважная, а в пятой части проектов в прошлом году вообще не удалось продать ни одной квартиры. В этой связи прямо-таки подвигом застройщика выглядит резкое подорожание Патриарших прудов. Аналитики, впрочем, не видят в этом чего-то сверхординарного:
— С одной стороны, в этом месте недвижимость всегда пользовалась популярностью, — объясняет Юлия. — С другой, элитный рынок достаточно локален, и поэтому такие взлеты не всегда являются отражением глобальной тенденции. Если честно, я не знаю, что произошло на Патриарших прудах, но могу предположить, что там анонсировали какой-то новый проект в более высоком ценовом сегменте. Ну, условно говоря, появилось суперэлитное жилье с золотыми унитазами. Но поскольку рынок небольшой, а в рамках одного района еще меньше, этот один проект вполне мог повлиять на изменение средних показателей. Ну, и не стоит забывать, что это цена предложения. Совершенно не факт, что хотя бы одна сделка в этом гипотетическом проекте была проведена. Тем более, что сейчас много жилья отдают с явными и скрытыми скидками. По экспертным наблюдениям, покупатели с тугими кошельками в последние годы демонстрируют как минимум две устойчивые линии поведения: выбирают квартиры меньшей площади, чтобы сэкономить на бюджете, и предпочитают квартиры с готовой отделкой: — Раньше считалось, что готовая отделка — это в принципе не продукт для элитного сегмента, потому что там каждый хотел себе эксклюзивный дизайн. Но реальные покупатели элитки (а не те, кто приобретал жилье в качестве копилки) в результате сталкивались с тем, что в течение нескольких лет жить в квартире было дискомфортно: грязные лестничные площадки, шум от соседского ремонта, дворы, вечно перегороженные грузовиками со стройматериалами… Все это не соответствовало статусу приобретенного жилья.
Что касается рейтинга московских районов, то в ИРН с раскладом коллег, в принципе, согласились:
— Очень востребованы у покупателей Хамовники, потому что этот район хоть и центральный, но находится немножко за пределами бурлящего сердца города. Он предназначен для более камерной, спокойной жизни. Кроме того, из-за того, что частично он находится за Садовым кольцом, жилье в Хамовниках не так дорого, как, например, на Тверской или Старом Арбате. Конечно, востребованы Патриаршие, потому что это место с историей, с определенной атмосферой, за которую готовы платить покупатели в высоком ценовом сегменте. Чуть менее престижными считаются Красносельский и Мещанский районы, а вот остальные элитные места Москвы — Тверской, Арбат, Якиманка и другие — находятся примерно на одном уровне.
Рейтинг городов по площади элитного жилья, которую можно приобрести на $1 млн, по данным на начало 2018 года:
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