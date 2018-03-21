15 городов с самой дорогой элитной недвижимостью

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика». Эксперты международной консалтинговой компании Knight Frank составили рейтинг городов с самой дорогой элитной недвижимостью. Эксперты проанализировали цены на жилье в 20 крупных городах мира и ранжировали их по площади недвижимости, которую можно купить за $1 млнНиже представляем 15 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. 15. Москва

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 81Москва за последний год опустилась на две строчки и заняла 15-е место в мировом рейтинге городов с самой дорогой элитной недвижимостью, составленном международной консалтинговой компанией Knight Frank. В начале января в Москве, имея $1 млн, можно было приобрести 81 кв. м элитного жилья, тогда как годом ранее — 77 кв. м. Самые дорогие квадратные метры в Москве расположены в районе Патриарших прудов — здесь за $1 млн можно приобрести лишь 34 кв. м. Причем за год эта площадь уменьшилась на 6 кв. м — аналитики объясняют такое сокращение выходом новых жилых комплексов с высокими ценниками. Еще заметнее этот показатель просел в Замоскворечье: за год количество квадратных метров, которые можно приобрести в элитных новостройках района, сократилось с 116 до 98 кв. м, что также связано с изменением структуры предложения. Наиболее доступные элитные квартиры в российской столице продаются в жилых комплексах на Сретенке — в этом районе за $1 млн можно купить 134 кв. м, и, как отмечают в Knight Frank, за год этот показатель увеличился на 6 кв. м. 14. Майами

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 78В центре Майами располагается наибольшая концентрация международных банков в Соединенных Штатах , здесь также находятся штаб-квартиры многих крупных компаний национального и международного уровня. Майами — это самый большой мегаполис на юго-востоке США. 13. Берлин

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 77Сегодня Берлин является мировым культурным центром. Это крупный европейский транспортный узел и один из самых посещаемых городов на континенте. Университеты, исследовательские институты и музеи Берлина известны во всём мире. В городе живут и работают художники, дипломаты и иммигранты со всех уголков планеты. 12. Токио

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 76Токио является главным экономическим центром Японии . Токио является одним из трёх мировых финансовых центров, наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Также, Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире. Элитная недвижимость здесь дорогая: на 1 млн долларов можно купить 76 квадратных метров. 11. Пекин

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 66Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР , в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай Гонконг . Вместе с тем, в последнее время всё больше берёт на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий. 10. Лос-Анджелес

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 58Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров. Также город — один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения. Город замыкает первую десятку рейтинге — на 1 млн долларов здесь можно купить 58 квадратных метров. 9. Шанхай

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 54Шанхай — крупнейший по численности населения город Китая и мира. Один из четырёх городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт. Город также входит в десятку городов с самой дорогой элитной недвижимостью. Здесь можно купить 54 квадратных метра на 1 млн долларов. 8. Сидней

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 48 Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами. Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя «морская», так и внутригородская) крайне изрезана. Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами. Элитная недвижимость здесь дорогая. На 1 млн долларов вы можете купить 48 квадратных метров. 7. Париж

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 47Главный политический, экономический и культурный центр Франции . Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций. Элитная недвижимость здесь одна из самых дорогих в Европе. На 1 млн долларов можно купить 47 квадратных метров элитного жилья. 6. Женева

Красного Креста, ВТО, Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 41В городе расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе Европейского отделения ООН ВОЗ , ЦЕРН, до 1946 года — Лиги Наций. Женева также является мировым финансовым центром. Вблизи города расположен Большой адронный коллайдер. На 1 млн долларов можно купить 41 квадратный метр элитного жилья. 5. Сингапур

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 39Сингапур — высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации. Здесь высокая стоимость недвижимости, благодаря чему город-государство входит в рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью. На сумму в 1 млн долларов можно приобрести 39 квадратных метров элитного жилья. 4. Лондон

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 28Лондон относится к глобальным городам высшего ранга и ведущим мировым финансовым центрам. Экономика его составляет пятую часть экономики страны. Лондон традиционно входит в список городов с высокой стоимостью недвижимости, причем не только элитного жилья. Здесь на 1 млн долларов можно приобрести 28 квадратных метров элитной недвижимости. 3. Нью-Йорк

Бруклин, Куинс, Манхэттен и Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 25Нью-Йорк — важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр. Нью-Йорк включает пять административных округов: Бронкс Статен-Айленд . На 1 млн долларов здесь можно приобрести 25 квадратных метров элитной недвижимости. 2. Гонконг

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 22Гонконг зачастую описывают как место, где Восток встречается с Западом, что выражается в его экономической инфраструктуре, архитектуре, образовании и городской культуре. На одной улице можно найти традиционные китайские магазинчики, торгующие китайскими лекарствами, буддийскими благовониями или супом из акульего плавника. Но тут же за углом можно увидеть кинотеатр, в котором идёт последний голливудский блокбастер, английский паб, католическую церковь или Макдоналдс . Гонконг традиционно занимает высокие место по уровню жизни, а также по стоимости недвижимости. На 1 млн долларов здесь можно приобрести 22 квадратных метра. 1. Монако

Площадь (кв. м), которую можно приобрести за $1 млн: 16В городе с самой дорогой элитной недвижимостью — Монако — на $1 млн можно приобрести всего 16 кв. м. Столица Монако — единственная столица в современном мире, население которого по численности уступает всем другим поселениям государства.