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Во Владивостоке туристы останавливаются в среднем на три ночи — исследование
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Во Владивостоке туристы останавливаются в среднем на три ночи — исследование 

Prim.News 12 часов назад
Они тратят на жилье в среднем по 2600 рублей в сутки.
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые «туристические» города Дальнего Востока. Рейтинг представлен по данным броней отелей и квартир за прошедший год.
В топ-5 туристических городов Дальнего Востока входят Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Уссурийск.
По данным Tvil.ru, российские туристы бронируют жилье во Владивостоке в среднем на три ночи и тратят на проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.
По данным агентства «ТурСтат», Приморье, Хабаровский край и Приамурье составляют первую тройку регионов Дальнего Востока по популярности у туристов.
Топ-5 туристических городов Дальнего Востока
Владивосток — 2,6 тысяч рублей в сутки/3 ночи* Хабаровск — 1,8 тысяч рублей/2,5 ночи Благовещенск — 2 тысячи рублей/1,5 ночи Комсомольск-на-Амуре — 1,6 тысяч рублей/2 ночи Уссурийск — 1,5 тысяч рублей/1,5 ночи
* Средняя плата за проживание в сутки / среднее число забронированных ночей
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