Без конкуренции нет качества

Рынок жилищно-коммунальных услуг в Москве сейчас выглядит так. Примерно 10 его процентов — это товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Еще 40 процентов — частные управляющие компании, которых в городе около 2,5 тысячи. И примерно 50 процентов всех домов обслуживает ГБУ «Жилищник».

Давайте ответим на два вопроса. А почему так случилось? И хорошо это или плохо? Причина некоторой монополизации рынка — в самих жильцах. Наши квартиры в определенный момент стали частными, мы получили право по управлению своим имуществом, но этим правом не поспешили воспользоваться. Мы остались еще глубоко советскими людьми, которые надеются не на себя, а на папу-начальника, который придет и решит все наши вопросы. На это нужно время и силы! Куда проще вернуть решение всех вопросов государству. Пусть оно само с нашей собственностью разбирается! Вот оно и разбирается.

Проблема однако в том, что жильцы, собственники квартир, никак не могут влиять на ГБУ «Жилищник». Потому что это государственное бюджетное учреждение и начальник у него один — управа района. Как управа скажет, так ГБУ «Жилищник» и сделает. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что жители, по сути, не могут на «Жилищник» воздействовать. Плюс монополизация рынка снижает возможности для конкуренции. Управляющие компании, согласитесь, могут «биться» за тот или иной дом либо квартал. И, как следствие, снижать цены на свои услуги. В результате конкуренции, по идее, должно расти качество услуг и при этом падать цены. А «Жилищник» — вне конкурентного поля.

Ситуация изменится тогда, когда мы, собственники жилья, научимся быть собственниками не только номинально, но и по факту. Научимся выбирать лучшие управляющие компании, заключать с ними выгодные для себя договоры, а потом добиваться их исполнения. А пока мы не можем даже на собрание собственников прийти, нашим домом будет управлять тот, кого назначат власти