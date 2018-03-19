Квартиры в новостройках Хорватии подорожали на 11% за год

По данным Национального бюро статистики, средняя стоимость новых квартир в Загребе во второй половине 2017 года составила €1670 за кв.м, что на 24,8% больше показателя за второе полугодие 2016-го. Зато по всей стране стоимость новостроек снизилась за год на 0,2% до €1330 за «квадрат», пишет Total Croatia News. Всего за второе полугодие 2017-го в Хорватии было продано 1330 квартир в новостройках. Из них 647 объектов — в столице, а остальные 683 — в других городах. Напомним, что иностранцы

предпочитают покупать квартиры в Загребе, а также в Пуле, Сплите, Макарска и Задаре.

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