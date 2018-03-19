Права на недвижимость начали регистрировать по технологии блокчейн

Росреестр приступил к регистрации ряда видов сделок с недвижимостью по технологии блокчейн — за месяц ведомство оформило права граждан «удаленным» способом более сотни раз. Новая технология, утверждают чиновники, ощутимо снижает риски мошенничества на этом рынке.

Как сообщили Legal.Report в Росреестре, ведомство готовится запустить пилотный проект по регистрации отдельных типов сделок «с использованием логики смарт-контрактов полностью в автоматизированном режиме» — он реализуется на территории Москвы . Речь идет о проверке пакета документов, поданного на госрегистрацию заявителем, online-способом и «без участия человека».

Сбербанк, Ростелеком и В проекте задействовано шесть основных «узлов» — помимо Росреестра это Департамент информационных технологий Москвы, ФНС Агентство ипотечного жилищного кредитования . Каждый из узлов цепочки при прохождении по ней регистрационной информации должен подтверждать новые данные, проверяя, соответствуют ли они прошлым записям блокчейна. Следующий блок формируется только в случае положительного ответа. Если, к примеру в предыдущем блоке зафиксирована площадь квартиры 50 кв. м, а в следующем «узле» она по каким-то причинам поменяется на 55 кв. м, программа попросту не позволит создать новый блок.

Блокчейн, как считают в ведомстве, решит проблему доверия к реестру в целом. Для того, чтобы подделать данные, потенциальному злоумышленнику придется «договориться» с системными администраторами всех пяти организаций. И даже если все пять участников цепочки подтвердят ошибочную информацию, это тут же станет достоянием гласности: пользователи без проблем смогут либо полностью скачать весь блокчейн, либо получить к нему онлайн-доступ. Клиент Росреестра, таким образом, может лично проверить прохождение своих данных на любом этапе.

По словам представителя Росреестра, запуск системы в тестовом режиме позволит оценить ее работоспособность и объем мощностей, которые нужны для ее дальнейшего развертывания, а заодно узнать «уровень доверия граждан к системе за счет проведения специального опроса».

Параллельно с этим — также в феврале — ведомство зарегистрировало с применением блокчейна первый договор участия в долевом строительстве. Как известно, застройщики со всех своих новых объектов отчисляют в Фонд защиты прав граждан взносы в размере 1,2% от стоимости каждого договора — а для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от Фонда информацию о внесении застройщиком этих взносов. Новая технология такова: взнос застройщика по ДДУ отражается в блокчейн-сервисе, затем он резервируется и списывается на компенсационный счет Фонда денежных средств застройщика.

В общей сложности в минувшем месяце Росреестром зарегистрировано более 100 ДДУ по технологии блокчейн. При этом риск так называемой несанкционированной корректировки данных в информационных системах оценен как близкий к нулю.