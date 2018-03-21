Как участников реновации кидают на большие деньги

Когда чуть больше года назад столичные власти обнародовали основные принципы программы реновации, многие горожане, по вполне понятным причинам, восприняли ее, что называется, в штыки. Поняв, что на ура и с наскока такого противника не взять, чиновникам пришлось отказаться от планируемой изначально «маленькой победоносной войны» и перейти к тактике, которую довольно успешно применяли в деле осады неприступных крепостей еще военачальники Чингисхана. В полном соответствии с ее постулатами несогласных москвичей стали искушать всеми мыслимыми и немыслимыми благами.

Так, например, еще в июне прошлого года Департамент строительства города Москвы разослал представителям СМИ пресс-релиз, в котором руководитель ведомства Андрей Бочкарев обещал, что Фонд содействия реновации, создание которого предусмотрено законопроектом о сносе пятиэтажек, позволит жителям расселяемых домов улучшить жилищные условия, увеличивая площадь и число комнат в новых квартирах. Правда, вскоре выяснилось, что дополнительные метры сверх установленных соответствующих законом норм гражданам не будут раздавать направо и налево просто «за красивые глазки», а поросят за это звонкую монету. Но не прошло и двух месяцев, как на сайте городского Комплекса градостроительной политики и строительства появилась следующая информация: для желающих прикупить при переезде десяток-другой квадратных метров жилья буквально в сентябре 2017 года чиновники разработают и представят мэру механизм льготной ипотеки.

Однако, как гласит расхожее выражение из тюремной лирики, «не долго музыка играла». Как только все формальности по запуску реновации были соблюдены, а соответствующий закон подписал президент, стразу же что-то стало не срастаться с программой льготного кредитования переселенцев. В декабре 2017 года все тот же Марат Хуснуллин уточнил — если таковая и будет запущена, то не ранее середины 2018 года. Потому что сначала, по его словам, городу необходимо волну реновации «поднять» и определить, какой объем жилья для нее потребуется. И только после того, как эти самые объемы будут возведены, придет время о ней думать.

В самом начале марта нынешнего года сведения о программе льготной ипотеки для переселенцев по программе реновации обновились. На этот раз их озвучил первый зам генерального директора по экономике и финансам Фонда реновации Петр Тихомиров. Он, в частности, пояснил, что теперь этот продукт разрабатывается в содружестве со Сбербанком , а окончательное решение по ней будет принято весной 2018 года.

И результаты не заставили себя долго ждать. Через несколько дней Марат Хуснуллин охладил пыл грезящих о просторных квартирах москвичей, заявив, что запускать отдельную льготную ипотеку со сниженной ставкой специально под реновацию никто не собирается. Ипотечные ставки, подчеркнул он, в стране и без того падают из года в год, так что дело мэрии предоставить гражданину саму возможность покупки лишних квадратов, а уж будет ли он для этого брать кредит, зависит исключительно от его желания и возможностей.

По правде говоря, такое объяснение выглядит, мягко говоря, очень лукаво. Да, с одной стороны, Герман Греф недавно заявил о том, что его Сбербанк готов снизить ставки по ипотеке до 7% в год. Только вот произойдет это не завтра и не послезавтра, а хорошо, если в течение двух-трех лет ближайших лет, тогда как переезжать в новые дома москвичам приходится уже сейчас. С другой стороны, банки, страхуясь от возможных рисков, серьезно ужесточили требования и к самим заемщикам, и к размерам первоначального взноса. Как это выглядит на практике, «СП» совсем недавно рассказывала в материале «Оформить кредит чтобы взять кредит».

На самом деле, полагают некоторые эксперты, откреститься от льготной ипотеки для переселенцев мэрию заставили совсем другие соображения. Принимая во внимание, в чьей собственности находится подавляющее большинство строительных мощностей столичного региона, чиновники просто испугались, что большой объем предложения (согласно свежей информации от Департамента строительства, до 2020 года в столице предполагается ввести в строй порядка 9,5 миллионов квадратных метров жилья, из которых около 900 тысяч будет построено до Нового года) вкупе с низкой кредитной ставкой ввергнут рынок недвижимости региона в мощнейший кризис рынка недвижимости, аналогичный испанскому. Терять такие доходы, тем более в критический для всей России период, никому, само собой, не хочется.

Соответственно, единственной реальной помощью столичных властей переезжающим в новые дома гражданам является лишь анонсированная ими же скидка на покупку дополнительного метража в размере 10%. Но от нее, признаются самим попавшие под реновацию москвичи, им ни тепло, ни холодно.

Как рассказала жительница Левобережного района столицы, пока еще только шел процесс голосования собственников за включение ее дома в программу реновации, некие «консультанты от управы» гарантировали сомневающимся, что докупить при желании лишние квадратные метры можно будет, исходя из неких нормативов Минстроя , по цене немногим более 90 тысяч рублей за штуку, и это еще без учета положенной скидки. Но после того, как жители проголосовали за вход в программу реновации, после официального выхода постановления Сергея Собянина о предоставлении этой самой скидки рыночная стоимость жилого «квадрата» почему-то резко подскочила до диапазона в 125-160 тысяч рублей. А когда началось первое переселение в рамках программы (в дом на 5-й Парковой улице), то жителям дополнительные метры стали предоставляться по еще более высокой цене, аж 176 тысяч рублей за штуку. Простейший математический подсчет демонстрирует, что всего за несколько месяцев разница между первоначально озвучиваемыми и конечными ценниками достигла фактически двукратного размера. И это при том, что, согласно данным крупнейших столичных интерактивных ресурсов по продаже недвижимости, стоимость квадратного метра в других новостройках этого же района колеблется в более низких пределах, от 158 до 171 тысячи рублей.

Кстати, какого качества жилье может достаться переселенцам за такие бешеные для многих горожан деньги, можно узнать, ознакомившись с откровениями одной из непосредственных участниц реновации. О том, что именно втюхивают москвичам вместо «хрущевок», она рассказала «СП» 15 февраля.

«Как после всего этого верить в то, что все остальные обещания, которые давали нам власти в ходе обсуждения нюансов новой программы сноса пятиэтажек?», — таким вопросом начинает задаваться все большее количество москвичей, первоначально поддавшихся на прельстительные речи сторонников реновации. Но похоже, этому вопросу суждено стать риторическим.