Сирот не пустили в АКЗС, где решался вопрос о предоставлении им жилья?

Почему никого из сирот, которые должны получить жильё от государства, недавно не пустили в краевое Законодательное собрание, где обсуждался этот вопрос? Как проинформировал представитель организации «Гражданский патруль» Игорь Берг, группу сирот Алтайского края действительно не пустили в краевое Заксобрание, где 6 марта обсуждали проблемы, связанные с предоставлением этой категории граждан жилья. Причём была предварительная договорённость, что это заседание пройдёт с участием сирот. Однако потом заседание объявили закрытым, о чём правозащитнику заблаговременно сообщила председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко. Она прокомментировала ситуацию следующим образом: «Мы проводили закрытое рабочее совещание и решали эти вопросы. Были предложения съездить в командировку вместе с представителями органов опеки, посмотреть, как это реализуется в Новосибирске . При этом нужно понимать свои возможности в рамках действующего законодательства и решить, что мы будем делать — покупать жильё в большем объёме либо пускать деньги на компенсации за съём жилья. Но у нас есть чёткое понимание, что те дети, которым сейчас реально негде жить, должны быть обеспечены жильём».