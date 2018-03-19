Китайская HNA продаст недвижимость на $2,2 млрд

Китайская HNA Group Co. планирует продавать недвижимость, включая офисные здания и отели по всему Китаю , поскольку проблемный конгломерат пытается погасить свои долги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, в числе зданий, которые планируется продать, Shanghai HNA Tower, Shanghai Yangtze International Enterprise Plaza и Renaissance Shanghai Pudong Hotel.

Девять объектов недвижимости, которые HNA выставила на продажу в Шанхае и Пекине, имеют общую балансовую стоимость около 14 млрд юаней ($2,2 млрд), уточнил один из источников.

Это станет дополнением к продаже активов HNA стоимостью около $13 млрд в последние месяцы.

HNA, региональная авиакомпания, которая превратилась в разрастающийся конгломерат, по состоянию на июнь владела активами на $190 млрд (больше, чем у American Express Co.). В том числе ей принадлежат доли в ряде компаний — от Deutsche Bank AG до Hilton Worldwide Holdings Inc. — и недвижимость в Нью-Йорке . По словам источников Bloomberg, HNA ранее сообщила кредиторам, что продаст активы на сумму около 100 млрд юаней в первом полугодии 2018 года, чтобы погасить долги и предотвратить кризис ликвидности.

За пределами Китая конгломерат продает недвижимость на миллиарды долларов в Нью-Йорке, Сиднее Гонконге и Лондоне. Помимо недвижимости, HNA также продала или планирует продать доли в Park Hotels & Resorts Inc., Hilton Grand Vacations Inc., NH Hotel Group SA и Red Lion Hotels Corp. Группа также планирует IPO Gategroup Holdings AG и Swissport International AG.

Как сообщали "Вести. Экономика", в середине февраля компания C-Quadrat, управляющая долей HNA, сократила свой пакет акций Deutsche Bank до около 8,8% с 9,9% в начале месяца и заявила, что дальнейшее сокращение доли не планируется.

В декабре по итогам ежегодной Центральной конференции по экономической работе лидеры Китая заявили, что в ближайшие три года будут стремиться к победе в борьбе с финансовыми рисками.

После XIX съезда Коммунистической партии , прошедшего в октябре, Китай усилил меры по борьбе с рисками в финансовой системе. В том числе власти ввели новые правила, чтобы ограничить забалансовое кредитование банками и другими финансовыми посредниками. В прошлом году правительство Китая также начало сдерживать некоторые частные конгломераты, активно приобретавшие активы, включая HNA Group, Anbang Insurance Group и Dalian Wanda Group. Власти стремились избежать зарубежных сделок с использованием заемных средств.

Председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) Го Шуцин обещал принять меры против тех, кто построил крупные финансовые конгломераты через сложные структуры собственности, которые часто скрывают истинный уровень долга.