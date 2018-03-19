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В отреставрированной Межевальной канцелярии на Китай-городе могут разместиться отель с офисом или МФЦ
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В отреставрированной Межевальной канцелярии на Китай-городе могут разместиться отель с офисом или МФЦ 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИАМО
Победитель городского аукциона отреставрирует Межевальную канцелярию на Китай-городе, расположенную в главном доме усадьбы XVII века в Хохловском пер., после чего там, возможно, появятся отель с офисом или откроется многофункциональный центр. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике.
«Арендатором главного дома городской усадьбы XVII века, где располагалась Московская межевальная канцелярия, стала инвестиционно-девелоперская компания «КФС-Групп». За право арендовать исторический объект по ставке «Рубль за квадратный метр» в течение 49 лет конкурировали три компании. В результате многочасового аукциона цена выросла в три раза и составила 43,4 млн руб. Чтобы перейти на льготную ставку, инвестор должен провести на объекте ремонтно-реставрационные работы в срок до пяти лет», — сообщил глава департамента Геннадий Дегтев.
Он добавил, что объект — это трехэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. м. С одной стороны здания сохранился палисад — бывший партер с фонтаном конца XIX века. «Москвоведы называют этот объект одним из интереснейших в районе Ивановской горки и малоисследованным. Не исключено, что реставрация поможет сделать любопытные открытия», — добавил Г. Дегтев.
В ведомстве подчеркнули, что охранное обязательство объекта включает в себя сохранение кровли, перекрытий стен, фасадных решений, внутреннего убранства усадьбы. «Для этого будущий арендатор должен провести проектно-изыскательные работы, и лишь потом приступить к восстановлению исторического вида объекта», — пояснили в департаменте.
В свою очередь замруководителя департамента по проектным и предпроектным работам ООО «КФС-Групп» Татьяна Семенова сообщила, что окончательное назначение объекта пока рассматривается.
«Компания имеет опыт реставрации исторических зданий, поэтому подход к работе над этим объектом будет вестись на высоком профессиональном уровне. В настоящее время разрабатываются планировочные решения. Предполагается, что после завершения ремонтно-реставрационных работ в здании откроется многофункциональный центр. Также рассматриваем вариант размещения офиса и отеля», — сказала она.
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 Ещё 2 источника 
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