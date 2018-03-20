Кто не должен платить «налог на хозпостройки»

Новости о «налоге на хозпостройки» (или даже «налоге на туалет») взбудоражили многих. Sobesednik.ru отвечает на вопросы.

Дачная тема вскоре будет так или иначе в умах многих, а тут еще Федеральная налоговая служба ответила на вопросы по теме «какие хозяйственные постройки на приусадебных участках подлежат обязательной регистрации и облагаются налогом на имущество физлиц».

Прежде всего, площадь такой постройки не должна быть более 50 кв. метров. Тогда налог не взимается, а закон это считает льготой. Соответственно, ее собственник должен обязательно обратиться в налоговый орган за предоставлением соответствующей льготы.

Все претендующие на льготу имеют право заявить о ней до 1 ноября, то есть на текущий год заявление можно подать по 31 октября включительно. Для этого нужно обратиться в территориальную налоговую инспекцию, приложив подтверждающие право на льготу документы.

Теперь порядок упрощен. Налоговая сама по информации, указанной в заявлении, запросит необходимые сведения, а затем проинформирует о результатах обратившегося заявителя.

Есть постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости. К ним относятся теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения и тому подобное. Они также не являются объектом налогообложения.

Кроме того, дома, жилые строения и гаражи как объекты недвижимости подпадают под налогообложение всегда и по другим основаниям.

Таким образом, к тем самым «хозпостройкам» относятся все остальные сооружения, используемые владельцем для собственных нуждах. Это сараи, уличные туалеты и беседки, предназначенные для ведения подсобного хозяйства, огородничества или индивидуального жилищного строительства.

Постройки площадью более 50 кв. метров или не попадающие под действие льгот по иным основаниям, облагаются налогом в общем порядке. С них предстоит уплатить 0,1% от налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта.

Как это часто бывает, закон оставляет за местными органами власти право расширить сферу применения этой льготы. Поэтому: уточнять — либо на сайте ФНС, либо в территориальной налоговой инспекции, — ограничено ли число хозяйственных подсобных построек и есть ли ограничение площади в 50 кв. метров в вашем регионе.