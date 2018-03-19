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В Башкирии из-за долгов застройщика нуждающихся не заселяли в квартиры
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В Башкирии из-за долгов застройщика нуждающихся не заселяли в квартиры 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
После вмешательства прокуратуры республики из-под ареста освобождены 12 квартир, предназначенных для нуждающихся граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
У приставов находилось дело о взыскании с застройщика долга перед контрагентом в размере 3,8 млн рублей. Сотрудники УФССП наложили арест на 12 квартир в Давлеканово в возведённом компанией доме.
Однако жильё фактически принадлежало муниципалитету, и предназначалось для переселенцев из аварийных домов. Из-за незаконно наложенных ограничений нуждающиеся не смогли заселиться в квартиры.
После прокурорского вмешательства спорные квартиры освободили из-под ареста.
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