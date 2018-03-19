В Башкирии из-за долгов застройщика нуждающихся не заселяли в квартиры

После вмешательства прокуратуры республики из-под ареста освобождены 12 квартир, предназначенных для нуждающихся граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

У приставов находилось дело о взыскании с застройщика долга перед контрагентом в размере 3,8 млн рублей. Сотрудники УФССП наложили арест на 12 квартир в Давлеканово в возведённом компанией доме.

Однако жильё фактически принадлежало муниципалитету, и предназначалось для переселенцев из аварийных домов. Из-за незаконно наложенных ограничений нуждающиеся не смогли заселиться в квартиры.

После прокурорского вмешательства спорные квартиры освободили из-под ареста.