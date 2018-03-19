Правительство области выделит 100 миллионов, чтобы спасти стройку домов бюджетников на ВИЗе

Минстрой заявил о намерении направить 100 миллионов рублей на вынос водоводов от участков, где должны построить 2 дома бюджетников (кооперативы «Наш Дом» и Здоровье»). Жилье там ожидают свыше 400 семей.

Кооперативам по федеральной программе с помощью АИЖК выдали бесплатную землю на Татищева, там собирались строить дома по цене не выше 44 тысяч рублей за квадратный метр. Но начать стройку кооперативы не могут уже почти год. Областной минстрой внезапно отказал в разрешении на строительство — в качестве причины назвали лежащие рядом старые водоводы, которые нужно вынести.

Областное правительство взяло на себя обязательство по выносу водоводов. Но первая попытка пройти по «дорожной карте» провалилась, потому что в Водоканале отказались выдавать техусловия на подключение к еще несуществующим сетям. Учителя и врачи обратились за помощью к доверенным лицам Владимира Путина. Сейчас составлена новая дорожная карта.

— Мы выполнили поручение губернатора, поставленное перед Минстроем, — заявил министр строительства области Михаил Волков. — С участием Водоканала разработана и утверждена дорожная карта по освоению земельных участков под строительство двух домов. Наша задача — упростить кооперативам процедуру получения разрешений на строительство. После внесения исправлений в проектную документацию ЖСК получат техусловия от Водоканала, после заявления в муниципалитет — ГПЗУ. Затем им надо будет обратиться в Минстрой для получения разрешения на строительство. Для того чтобы такое решение стало возможным, областное правительство взяло на себя серьёзные финансовые обязательства, около 100 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на реновацию и вынос водовода.