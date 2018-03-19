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В Португалии возрождение рынка недвижимости преображает города
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В Португалии возрождение рынка недвижимости преображает города 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
В то время как Лиссабон постепенно становится международным городом, притягивая иностранцев и состоятельных покупателей жилья, в Порту наблюдается расцвет сектора коммерческой и офисной недвижимости, пишет JLL Real Views. «Лиссабон и Порту переживают настоящий подъем. Многие здания реставрируются, общественные пространства трансформируются, и каждый день здесь появляются новые магазины, кафе и рестораны», — говорит управляющий директор JLL Portugal Педро Ланкастре. Растущее доверие среди португальских потребителей вкупе с увеличением турпотока создают благоприятную ситуацию для развития сектора коммерческой недвижимости. Так, по предварительным данным Национального института статистики, за 2017 год число путешественников в Португалии выросло почти на 12% до 12,7 млн человек. Жилищный сектор тоже не остался в стороне. Его подъему способствовали упрощение условий ипотечного кредитования и программа «золотая виза», в рамках которой иностранцы могут получить вид на жительство Португали за покупку недвижимости на сумму от €500 000. По данным Статистического ведомства страны, продажи жилья в Лиссабоне и Порту выросли примерно на 20% за первые девять месяцев 2017 года. Причем особым интересом у покупателей пользовались районы, отдаленные от центра. И если местных притягивают более низкие цены, то международные инвесторы видят в этих кварталах альтернативный образ жизни. Например, зона Беато в Лиссабоне уже стала центром внимания нескольких девелоперов. В то же время исторический центр Лиссабона продолжает привлекать инвесторов, которые рассчитывают на прибыль от краткосрочной аренды туристам. А престижные районы, такие как Avenida da Liberdade, Chiado, Príncipe Real и Estrela/Lapa укрепляют свои позиции в сегменте класса «люкс». Старинные здания, которые требуют реставрации, все чаще обретают новую жизнь благодаря состоятельным покупателям. В 2017 году в коммерческую недвижимость Португалии вложили почти €2 млрд, что сделало прошедший год рекордным для данного сектора. Конечно, укреплению доверия со стороны инвесторов способствовал и рост ВВП страны на 2,6% за год. При этом 80% сделок были проведены с иностранцами. По прогнозам JLL, в 2018 году в Португалии может быть поставлен новый инвестиционный рекорд в €2,5 млрд Педро Ланкастре считает, что интерес нерезидентов к местным квадратным метрам будет только расти, подогреваемый новыми возможностями и благоприятными экономическими условиями.
В нашей базе — более 500 предложений по продаже жилья в Португалии.
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