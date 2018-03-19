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Квадратный метр жилья в Москве оценили в 3 млн рублей
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Квадратный метр жилья в Москве оценили в три миллиона рублей 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ / «КОММЕРСАНТЪ»
В центре российской столицы выставлен на продажу 500-метровый пентхаус стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Цена одного квадратного метра данной квартиры — 3,2 миллиона рублей, говорится в материалах агентства Savills, поступивших в «Дом» в понедельник, 19 марта.
Квартира расположена в Курсовом переулке в престижном районе Хамовники. Она занимает весь шестой этаж нового клубного дома. Из окон жилья открываются виды на центр Москвы, храм Христа Спасителя, здания бывшей фабрики «Красный Октябрь» и другие достопримечательности. Данный пентхаус — самый дорогой в столице по стоимости квадратного метра.
По общей стоимости лидирует предложение в доме на улице Малой Бронной. Здесь за 1,75 миллиарда (2,9 миллиона за «квадрат») продается пентхаус общей площадью 599 квадратных метров. Квартира со всех сторон окружена открытой верандой.
Всего в Москве, по данным Savills, выставлено на продажу 24 пентхауса в новостройках. Наиболее дорогостоящие лоты предлагаются в районе Остоженки, на Патриарших прудах и в Тверском районе. Самый дешевый элитный пентхаус стоит 175 миллионов рублей.
Ранее была названа стоимость самой дорогой квартиры России: она также расположена в Москве и стоит два миллиарда рублей. Лот находится в элитном доме в Гранатном переулке около станции метро «Тверская». Апартаменты не отремонтированы и не меблированы.
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