Квадратный метр жилья в Москве оценили в 3 млн рублей

Квадратный метр жилья в Москве оценили в три миллиона рублей

В центре российской столицы выставлен на продажу 500-метровый пентхаус стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Цена одного квадратного метра данной квартиры — 3,2 миллиона рублей, говорится в материалах агентства Savills, поступивших в «Дом» в понедельник, 19 марта.

Квартира расположена в Курсовом переулке в престижном районе Хамовники. Она занимает весь шестой этаж нового клубного дома. Из окон жилья открываются виды на центр Москвы, храм Христа Спасителя , здания бывшей фабрики «Красный Октябрь» и другие достопримечательности. Данный пентхаус — самый дорогой в столице по стоимости квадратного метра.

По общей стоимости лидирует предложение в доме на улице Малой Бронной. Здесь за 1,75 миллиарда (2,9 миллиона за «квадрат») продается пентхаус общей площадью 599 квадратных метров. Квартира со всех сторон окружена открытой верандой.

Всего в Москве, по данным Savills, выставлено на продажу 24 пентхауса в новостройках. Наиболее дорогостоящие лоты предлагаются в районе Остоженки, на Патриарших прудах и в Тверском районе. Самый дешевый элитный пентхаус стоит 175 миллионов рублей.