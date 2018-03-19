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В Швейцарии законы об аренде приводят к росту цен на съемное жилье — мнение
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В Швейцарии законы об аренде приводят к росту цен на съемное жилье — мнение 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
Эксперты швейцарского аналитического агентства Meta-Sys подготовили любопытную статистику для властей альпийской страны. Согласно их отчету, существует огромный разрыв между тем, сколько платят за арендное жилье те, кто живет в нем минимум год, и тем, во что такая недвижимость обходится ищущим новый объект, пишет The Local.
Эта разница ощутимее всего в Женеве, и не случайно именно в этом городе одни из самых высоких арендных ставок в стране. Здесь новым арендаторам приходится платить за аренду жилья на 82% больше, чем тем, кто уже живет в нем некоторое время. Другими словами, съемщикам, которые платят на протяжении нескольких лет $1400 за проживание в квартире, пришлось бы выложить $2500, если бы они решили прямо сейчас переехать в другие апартаменты.
Следом за Женевой по этому показателю идет Цюрих, где разница в стоимости аренды достигает 54%, и Цуг (42%). Причем, ситуация постоянно ухудшается. Еще в 2016 году в Цюрихе разница составляла 32%, а в Женеве — 62%.
Такая тенденция приводит к замкнутому кругу, заключают специалисты. В крупных городах разница в стоимости аренды увеличивается, поскольку все больше людей по этой же причине боятся искать новое съемное жилье. Это в свою очередь приводит к сокращению предложений на рынке и, как следствие, к росту арендных ставок. Неудивительно, что больше четверти молодых людей в Швейцарии живут с родителями.
Статистика также показывает, что собственники сдаваемой в аренду недвижимости пытаются обойти законы, запрещающие поднятие цен, путем субаренды или проведения реставрационных работ.
Напомним, что по швейцарским законам, владельцы арендного жилья могут поднять арендные ставки только в том случае, если есть объективные на то причины, например, рост процентных ставок, или же проведение ремонтных или реновационных работ.
Разрешение существующего кризиса в обществе видят по-разному. Так, например, национальный канцлер Швейцарской народной партии (SVP) Ханс Еглоф, который также является президентом Швейцарской ассоциации домовладельцев (HEV), ратует за ослабление закона об аренде, которое позволило бы собственникам повышать ставки.
“В этом случае на рынке будет больше предложений. Да, некоторые люди, которые давно живут в съемных квратирах, будут платить больше, но зато те, кто только ищет арендное жилье, смогут сэкономить”, — считает политик.
С Хансом Еглофом не согласны в Швейцарской ассоциации съемщиков (MV). Там считают, что ослабление закона об аренде приведет только к росту ставок для съемщиков.
Найдите предложения по аренде жилья в Швейцарии.
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