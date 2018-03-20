В Орле суд удовлетворил иск жильцов рухнувшего дома на Дубровинского

20 марта в орловском суде рассматривался иск собственников одной из квартир в развалившемся доме по набережной Дубровинского.

Жильцы оспаривали сумму компенсации, которую им предлагала администрация Орла после того, как в доме рухнула стена. Об этом «АиФ-Орёл» стало известно из собственных источников.

Так, муниципалитет планировал выплатить собственникам квартиры 4,5 млн рублей. Однако они не согласились с этой суммой и подали иск в суд. Согласно решению суда, экс-жильцы должны получить 6,2 млн рублей. Данное решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, стена в доме №68 по набережной Дубровинского рухнула утром 29 августа. За несколько дней до этого жильцов успели эвакуировать из опасной постройки. Всего в доме было 36 квартир, а на первом этаже располагалась муниципальная столовая.