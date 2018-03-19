Шувалов может лишиться лондонской недвижимости на 11 млн фунтов

Шуваловские миллионы

Газета, на которую ссылается портал Newsru.com , рассказала о недвижимости «приближенных к Путину» российских олигархов в Лондоне, которые могут оказаться под ударом по новому закону либо вследствие санкций. По данным издания, бизнесмены из России скупили в Британии квартир и особняков на 1,1 млрд фунтов.

Фото ФБК Единственный в этом списке чиновник — вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов , который, по данным журналистов, владеет апартаментами в Уйатхолле стоимостью 11 млн фунтов стерлингов.

В отличие от других российских владельцев недвижимости в Великобритании , Шувалову грозит ее конфискация не только вследствие санкций, которые британские власти могут ввести в связи с покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , но и по новому закону unexplained wealth orders. Данный закон дает британским правоохранителям возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества. А российскому вице-премьеру будет сложно отчитаться, так как, согласно декларации Шувалова, он зарабатывал 112 тыс. фунтов стерлингов в год.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный еще в 2015 году опубликовал расследование о недвижимости Шувалова в Лондоне стоимостью 11,4 млн фунтов стерлингов. Как заявил оппозиционер, апартаменты с 2003 года были записаны на офшоры Central Cove Ltd и Trident Trust. В августе 2014 года недвижимость была переоформлена на российскую компанию Sova Real Estate, которая, в свою очередь, принадлежит Шувалову и его супруге Ольге.

В ФБК полагают, что семье Шувалова принадлежит квартира площадью 500 кв.м с шестью спальнями, обеденным залом с двумя каминами. Она появилась вследствие объединения двух квартир меньшей площадью. Дом же, где размещены шуваловские апартаменты, находится на берегу Темзы, и ранее там был главный штаб разведки MI6.

Внимание на Шувалова

Напомним, что ранее сотрудники Transparency International в Великобритании обращались к властям с просьбой проверить законность приобретения Шуваловым недвижимости в Лондоне. А именно, тех самых апартаментов в Уйатхолле.

«Доказать Шувалову, что он купил лондонскую недвижимость на законные доходы, скорее всего, получится, но сам факт необходимости предъявлять Игорю Ивановичу чеки и счета, подтверждать доходы, складывать в столбик дебет и кредит — это, конечно, феерический аттракцион. И зная британцев — они могут сделать его публичным», — написал в Facebook представитель российского филиала TI Илья Шуманов.

Как пишет информационно-дискуссионный портал Newsland, семья Шувалова по совокупному доходу неоднократно лидировала среди коллег из правительства. Например, его доходы за 2010 год составляли 387,6 млн рублей. Из них, первый вице-премьер задекларировал 14,7 млн рублей (в 2009 году было 6,5 млн рублей), а его супруга Ольга — почти 373 млн рублей (в 2009 году было почти 642 млн рублей). Кроме того, в их собственности на тот момент был целый автопарк, в котором семь отличающихся дороговизной иномарок и отечественный лимузин ЗИЛ-41047.