В Саратове кирпичный завод продается за 590 млн рублей

На одном из специализированных сайтов появилось объявление о продаже крупного промышленного объекта, расположенного на территории Саратовской области

Частное лицо, разместившее информацию об объекте, уточняет, что территория завода составляет 16 Га. Площадь производственных и подсобных помещений более — 37 000 м2. Есть своя подстанция 4 МВт, а также железнодорожные пути.

«Территория завода и электрическая мощность, позволяет развивать собственное производство, а та же открыть еще несколько других производственных линий на ваше усмотрение. В стоимость входит карьер 40 Га, » — уточняет продавец.

Информация размещена в категории «Бизнес под ключ» 16 марта.

Заявленная стоимость объекта составляет 590 000 000 руб.