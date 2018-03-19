В Саратове кирпичный завод продается за 590 млн рублей 

На одном из специализированных сайтов появилось объявление о продаже крупного промышленного объекта, расположенного на территории Саратовской области.
Частное лицо, разместившее информацию об объекте, уточняет, что территория завода составляет 16 Га. Площадь производственных и подсобных помещений более — 37 000 м2. Есть своя подстанция 4 МВт, а также железнодорожные пути.
«Территория завода и электрическая мощность, позволяет развивать собственное производство, а та же открыть еще несколько других производственных линий на ваше усмотрение. В стоимость входит карьер 40 Га, » — уточняет продавец.
Информация размещена в категории «Бизнес под ключ» 16 марта.
Заявленная стоимость объекта составляет 590 000 000 руб.