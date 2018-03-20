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В Пскове прокуратура помогла сиротам получить жилье
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В Пскове прокуратура помогла сиротам получить жилье 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Пскова по обращению 9-ти местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила заявителей благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были долгое время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.
В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.
Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.
В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в городе Пскове.
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