В Пскове прокуратура помогла сиротам получить жилье

Прокуратура Пскова по обращению 9-ти местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила заявителей благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были долгое время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в городе Пскове.