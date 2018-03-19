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Москвичи не хотят покупать жилье в центре города
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Москвичи не хотят покупать жилье в центре Москвы из-за неоправданно высоких цен 

Ведомости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Спрос на вторичные квартиры в Центральном округе Москвы за последний год упал на 10%, а за последние 5 лет — 25%. Потенциальные покупатели недовольны неоправданно завышенными ценами на жилье в центре Москвы — 95% лотов здесь завышено в цене на 30%, подсчитали эксперты компании «Инком — Недвижимость».
По их подсчетам, если сравнить среднюю цену предложения квартир бизнес-класса на «вторичке» в центре и в районах, с ним граничащих, то в большинстве случаев в центре цена будет гораздо выше. Так, если в Тверском районе средняя стоимость квартиры бизнес-класса равна 25 млн руб., в районе Беговой аналогичное по классу и остальным характеристикам жилье уже продается в среднем за 17,6 млн руб. В районах Замосковречье (20, 3 млн руб за квартиру) и Хорошевским (14,3 млн руб. за квартиру) разница будет составлять в 6 млн руб., в районах Персненском (20,9 млн руб.) и Филевском парке (17,4 млн руб.) — 3,5 млн руб.
Тенденция перетекания спроса особо заметна в тех центральных районах, которые граничат с локациями, где активно ведется строительство нового жилья и на «первичку» (а затем и на «вторичку») выходит большой объем качественного предложения.
По статистике «Инком-Недвижимость», на сегодняшний день больше всего предложения новостроек бизнес-класса в следующих соседних с ЦАО районах: Хорошево-Мневники (СЗАО, 2 494 лота), Беговой (САО, 1 795 лотов), Хорошевский (САО, 1 761 лот), Филевский Парк (ЗАО, 1 172 лота) и Даниловский (ЮАО, 1 077 лотов).
«Многие, выбирая между районами ЦАО и соседними локациями из других округов, делают выбор в пользу последних, понимая, что могут здесь за те же средства приобрести дополнительные квадратные метры или объект более высокого качества, чем в центре», — говорит руководителя аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
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