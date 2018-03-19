Москвичи не хотят покупать жилье в центре города

Москвичи не хотят покупать жилье в центре Москвы из-за неоправданно высоких цен

Спрос на вторичные квартиры в Центральном округе Москвы за последний год упал на 10%, а за последние 5 лет — 25%. Потенциальные покупатели недовольны неоправданно завышенными ценами на жилье в центре Москвы — 95% лотов здесь завышено в цене на 30%, подсчитали эксперты компании «Инком — Недвижимость».

По их подсчетам, если сравнить среднюю цену предложения квартир бизнес-класса на «вторичке» в центре и в районах, с ним граничащих, то в большинстве случаев в центре цена будет гораздо выше. Так, если в Тверском районе средняя стоимость квартиры бизнес-класса равна 25 млн руб., в районе Беговой аналогичное по классу и остальным характеристикам жилье уже продается в среднем за 17,6 млн руб. В районах Замосковречье (20, 3 млн руб за квартиру) и Хорошевским (14,3 млн руб. за квартиру) разница будет составлять в 6 млн руб., в районах Персненском (20,9 млн руб.) и Филевском парке (17,4 млн руб.) — 3,5 млн руб.

Тенденция перетекания спроса особо заметна в тех центральных районах, которые граничат с локациями, где активно ведется строительство нового жилья и на «первичку» (а затем и на «вторичку») выходит большой объем качественного предложения.