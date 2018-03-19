Названы самые популярные города РФ для отдыха на весенних каникулах

Петербург возглавил рейтинг самых привлекательных городов для семейного отдыха в грядущие весенние каникулы.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в Северной столице семьи с детьми планируют провести неделю, ежедневно на гостиницу туристы готовы потратить 2,5 тысячи рублей.

На втором и третьем месте оказались Сочи и Ялта, причем, здесь продолжнительность тура явно соотносится со стоимостью размещения. Так, в Сочи при цене номера 2,3 тысячи рублей, туристы едут на девять дней, а в Ялту — на восемь, при том, что проживание здесь обходится в 2,4 тысячи рублей в сутки.

Самый дорогой отдых ожидаемо оказался в Москве , здесь средняя цена ночевки составила 2,9 тысяч рублей. Тем не менее, российские туристы готовы посетить столицу в весенние каникулы, она находится на четвертом месте рейтинга. Продолжительность поездки в Москву составила в среднем трое суток.

Ну а самый дешевый отдых будет в Анапе , здесь стоимость отелей в весенние каникулы составила 2,2 тысячи рублей. В каникулы туристы едут сюда в среднем на неделю.