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Следующими под реновацию попадут север и запад Москвы
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Следующими под реновацию попадут север и запад Москвы 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Дома, в которые уже весной могут въехать следующие переселенцы по программе реновации, расположены на севере и западе столицы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы готовим график по переселению районов в рамках программы реновации. Жители уже переезжают в районе Измайлово, а далее будут районы в Западном и Северном округах", — приводит его слова "Интерфакс".
Заммэра подчеркнул, что работа идет активно — расписан каждый месяц. Конкретные адреса домов сейчас определяются.
"Расселение по программе реновации — это живой процесс, следующий переезд жителей может быть организован весной или летом, основываясь на желании людей. Мэр, Серегей Собянин, дал поручение, сделать практически во всех переселяемых домах рабочие штабы, чтобы максимально было удобно для жителей", — добавил Хуснуллин.
Ранее он говорил, что в этом году для переселенцев в эксплуатацию собираются ввести порядка 30 домов.
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